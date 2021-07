La exreina venezolana Alicia Machado, participante de de MasterChef Celebrity, denunció que se sintió “discriminada” por su nacionalidad.

“Muchas de las cosas que se hicieron en mi contra yo no me di cuenta, porque estaba bastante concentrada en lo mío, ya estoy acostumbrada a ese tipo de cosas. A lo que sí no estaba acostumbrada era a la xenofobia”, expresó la actriz en su cuenta de Instagram, refiriéndose de forma indirecta a algunas de sus compañeras de set, como Carla Giraldo y Marbelle.

Señaló que ya pudo sentir lo que millones de venezolanos están pasando en el mundo: “Herida, traicionada, lastimada, confundida”.

Por su parte, la cantante Marbelle declaró a través de su cuenta de Twitter: “Debería confesar también que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘son narcos’, ‘son gente muy bien’”.

La situación fue tendencia en redes sociales, en donde los usuarios aseguran que el programa está cada más “subido de tono”.