Duras críticas por visita de la presentadora Milena López a Barichara

En Instagram, López contó que llegó a su hotel tipo glamping (glamorous camping) ubicado en el kilómetro 3 de la vía Barichara – San Gil, en Santander, para revisar los protocolos de bioseguridad con los que debe contar el establecimiento si quiere reabrir.

Antes de que la presentadora llegara al hotel, las críticas comenzaron. Teniendo en cuenta que Bogotá tiene a la fecha 49.644 positivos por COVID-19 y Barichara solo uno, la comunidad pidó tanto a López como a las autoridades hacer cumplir estrictamente con los protocolos de bioseguridad para evitar contagios en el pueblo.

Por la polémica, la ahora empresaria aseguró que entiende las dudas pero que ellos están encerrados en su glamping y no han tenido, ni piensan tener, ningún contacto con alguna persona del pueblo.

“Nosotros no entramos a Barichara, no vamos a ir a Barichara, no tenemos permiso de entrar a Barichara. Nosotros trajimos alimentos desde Bogotá para no salir del glamping. De aquí salimos de una a Bogotá”, dijo la presentadora en sus redes sociales.

López explicó que ellos entienden que serían muy irresponsables al entrar a Barichara o tener contacto con sus pobladores pese a no tener síntomas.

“Nosotros no tenemos gripa, ni fiebre. Pero por prevención es mejor no tomar un riesgo como esos (ir al pueblo). Solamente estamos en Nativo, el glamping, y de aquí saldremos a Bogotá”, dijo.