Seguidamente, dejó claro que no seguiría ese “jueguito” ni tampoco la estrategia del “tire y respondo”. “No le encuentro sentido a hablar de la vida de alguien que ni me suma ni me resta, pero hay gente que sí. Hasta ahí dejo el tema. Que la gente diga lo que se le dé la gana”, finalizó.

A pesar de que la mayoría de internautas pensaban que todo terminaría allí, la DJ no se aguantó y le contó a Tejeiro que a ella le pasó lo que le dijo.

“Nene, a mí me pasó. Se me acercaban tipos solo por seguidores y luego me di cuenta que eran unas ‘basuras’. Yo no quiero que le pase eso. (...) Esperemos con el tiempo para saber quién tenía la razón. No quisiera que a ninguna otra mujer le pase lo mismo”, sostuvo Yina Calderón.