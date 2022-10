¿Dwayne Johnson, la Roca, será presidente de los EE. UU.? Esto dijo el actor

Dwayne Johnson, más conocido como la Roca, tiene millones de fanáticos en todo el mundo gracias a sus múltiples participaciones en películas como ‘The Fast and the Furious’, ‘El rey Escorpión’, ‘Jumanji 3 - The Last Level’, entre muchas otras, pero parece que sus ambiciones van mucho más allá de la pantalla.