Tras su primer sencillo “Perro Fiel”, Edwin Gaona llega con un nuevo cover. Un nuevo estilo de la canción original del artista Camilo Echeverry, adaptada a la música regional mexicana.

Una idea que surgió del baterista del cantante y contó con la producción de Dani Duarte. El intérprete bogotano de 26 años y también ingeniero civil, inició en la industria desde pequeño, “cuando estaba en la casa y mi mamá ponía la emisora, cada canción que escuchaba quería cantarla”.

El artista aprendió a tocar guitarra en la Academia Jorge Villamil donde empezó con géneros como el rock en español y en inglés.

Además hizo parte de una agrupación tropical norteña, participó en un conjunto vallenato y estuvo en coros de iglesia, en la banda del colegio, en la etapa de bachillerato en la que hizo vientos y percusión.

“Quería contribuir a la sociedad. Me pasó con el Perro Fiel, cuando estábamos en gira de eventos. Los niños me abrazaban, se sabían las canciones y me decían, oye me gustaría ser como tú”, cuenta Edwin.

Desde que incursionó en la música, este joven talento ha tenido una interpretación sentida y característica: “estoy convencido de que hemos hecho mucho. Una composición jocosa, muy divertida con un video genial que tiene un perrito con una cadena supergrande que sorprende a todos”.