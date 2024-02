El actor que deja sin aliento a Verónica Orozco: "Me parece divino"

Le puede interesar: El romántico momento de Taylor Swift y Travis Kelce tras el triunfo de los Kansas City en el Super Bowl

Ha sido una voz relevante en campañas destinadas a prevenir la violencia de género y a promover la igualdad de oportunidades para las mujeres. Su participación activa en iniciativas sociales refleja su compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Recientemente, la actriz concedió una entrevista al programa "Desnúdate con Eva", donde reveló varios detalles de su situación sentimental. De hecho, la actriz aseguró que ha sido una mujer de pocas "tusas", pero las que ha afrontado no han sido sencillas: "He sido de las que sale corriendo un poco, pero he tenido un par que (no han sido) nada chévere".

Verónica afirmó que no le incomoda que le cuestionen acerca de su situación sentimental actual. Comentó que se encuentra en un estado de tranquilidad, disfrutando de su labor y de su tiempo con su hija. Aunque destacó que se identifica como una soñadora del amor, ya que le agrada tener a alguien a su lado, debido a su naturaleza cariñosa y afectuosa como mujer.