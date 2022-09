Jessurum, según indicó, padeció cáncer y mostró sus diferentes facetas físicas por cuenta de la enfermedad. Asimismo, en la grabación dio un emotivo mensaje de superación.

“Yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mi, si yo pude tu puedes”.

Igualmente, acompañó el video, con la canción ‘Sale El Sol’, de la cantante colombiana Shakira, y dejó ver que no tenía cabello por el tratamiento que tuvo que pasar para superar la enfermedad y que recurrió al uso de pelucas y extensiones.

Además, escribió una larga descripción sobre lo feliz que está al superar el Cáncer.

“Hoy que con gran felicidad puedo decir que el Cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento le pueda servir”.

Asimismo, contó cómo fue el duro proceso para salir adelante y que logró sobrevivir gracias a su fe en Dios.

“Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el Cáncer hay q aceptarlo y abrazarlo. Lo q no se acepta no se combate, para erradicarlo hay que conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes q tienes, lo combates de la mano de Dios. Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no”.