El cantante Pablo Alborán anunció que es homosexual

“Que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual. En mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños”, dijo el cantante de ‘Solamente tú’ y ‘Saturno’.

El español, de 31 años, aseguró que por su orientación sexual no se ha sentido discriminado en su trabajo o por Warner, su disquera, y que tampoco ha recibido odio por parte de familiares o amigos, pero que entiende que no es un camino fácil, por eso espera que su testimonio ayude a la comunidad LGTBI.

“Jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo, pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así. Por eso hoy sin miedo también espero que este mensaje le haga el camino más fácil a alguien”, explicó en el video que, en apenas una hora, consiguió medio millón de reproducciones.

En el video, el artista aseguró que tomó la decisión de ‘salir del closet’, por él mismo, y que siempre ha luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier igualdad y libertad, por eso quiere que esa lucha tenga más peso con su confesión.

De acuerdo con el cantante, “siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí y sobre lo que hay alrededor. Que se puede sentir identificado cualquiera con mis letras sin importar el género, la edad o el idioma porque la música es libre y quiero ser igual de libre que en mis canciones”.

Alborán, que empezó su carrera en abril de 2010 cuando subió a YouTube su primera canción, dijo que quería ser coherente, consecuente y “lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde las entrañas, con un respeto absoluto a la profesión y al público”, comentó.

El video termina dando las gracias por el cariño que ha recibido y “por el apoyo incondicional” que le dan sus seguidores. “A vivir, que la vida se va”, dijo al finalizar.