En medio de la charla con Gustavo Campos, aseguró que, a lo mejor, Juan Pablo Raba no tenía la intención de hacerle daño. “A mí me pareció horrible, quizá las otras lo hacían, quizás él estaba acostumbrado. Para mí fue una falta de respeto. No sé, no podía”, manifestó.

Además señaló que después de los hechos empezó a llorar, y que las maquilladoras que trabajaban en el lugar le dijeron que era mejor quedarse callada porque si hablaba la echaban del trabajo.

Cabe señalar que Raba está casado desde hace 12 años con la presentadora Mónica Fonseca, con quien tiene dos hijos, Joaquín y Josephine. Desde que se radicó en Estados Unidos el actor de 46 años ha tenido acceso a Hollywood con producciones como “Narcos”, “Agents of S.H.I.E.L.D.”, “Six” y “Peppermint”. Por el momento, no se pronunciado sobre esta denuncia en su contra.