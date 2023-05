El colombiano que le enseña Twerk a la esposa de Cristiano Ronaldo

“Yo no he aceptado porque sé para qué me llevarían a mí, para el salseo, pero mi profesionalidad y confidencialidad van por encima de cualquier cosa”, comentó Gómez en sus historias de Instagram, poco después de subir el video de la famosa bailando.

Gómez no se ha pronunciado a fondo sobre lo que significa para él la experiencia de enseñarle a Georgina. Sin embargo, tiempo atrás, cuando aún estaba en Cali, habló sobre cómo llegó al twerk y lo que representa este baile en su vida.

“Yo llegué al twerk cuando tenía más o menos 15 o 16 años. Yo bailo danzas africanas y cuando empecé a investigar fui conociendo esta parte de las danzas rituales de las mujeres y me llamó mucho la atención”.Jack Gómez.

“Entonces yo movía el culo, pero no sabía que existía el twerk, dado que en esa época todavía no se había dado a conocer, no era tan llamativo como ahora”, agregó el bailarín.

“Entonces, yo movía el culo y hacía mis coreografías moviéndolo, y un día en un show de talentos me presenté con un grupo de chicas y les dije “vamos a mover el culo, vamos a pasarlo bien” y cuando terminamos una chica se me acercó y me dijo “¡guau! No sabía que hacías twerk” y yo “¿Qué es twerk?” “¿No sabes qué es twerk? Pues lo que estás haciendo”, recordó en su momento Gómez.

“Y me puse a investigar y me di cuenta que esto tiene mucha trascendencia, tiene su técnica y demás y ahí me puse a indagar, a tomar clases, a desarrollarlo”. Relató Gómez, quien en agosto cumplirá 26 años de edad.

Sobre lo que significa el twek, que ahora le permite codearse con celebridades mundiales, dijo que era su vida.