El perro ha estado delicado de salud y fue hospitalizado de urgencias, lo que ha mantenido a Alejandra preocupada y triste.

La presentadora publicó fotografías de Napito y expresó su amor y esperanza de que pronto se recuperará y podrán disfrutar de su compañía. Además, destacó la importancia de la hospitalización conjunta de los animales y sus dueños para su recuperación.

Sus propios problemas de salud

Lo cierto es que la presentadora también ha hablado de los problemas de salud que ella misma ha enfrentado con sus prótesis mamarias.

En un Story Time en su cuenta de Instagram, Alejandra Giraldo tuvo que extraer sus prótesis mamarias debido a una enfermedad autoinmune. La presentadora ya se había sometido a una operación hace siete años cuando decidió cambiar de tamaño de prótesis. Sin embargo, un año después comenzó a experimentar síntomas como hinchazón facial, problemas de sueño, ahogo, sangrado nasal, cansancio y sudor excesivo, pero los atribuyó a sus jornadas laborales y no les dio mucha importancia. Después de ser diagnosticada con hipotiroidismo y Síndrome de Sjörgren, una enfermedad autoinmune, decidió retirar sus implantes por recomendación de su médico. Giraldo concluyó su relato diciendo que cada cuerpo reacciona de manera diferente y que no necesariamente una persona con la misma enfermedad autoinmune debe retirarse o no ponerse prótesis.