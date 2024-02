El dolor de J Balvin: el artista lamenta la muerte de su perro Enzo

Desconocemos si su ausencia se debe a que no fue invitado o a una situación personal que lo obligó a cancelar todos sus planes. J Balvin no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ya que acaba de perder a su más leal compañero de aventuras, su perro Enzo.

“Bueno, acaba de morir Enzo, mi gran parcero. Me he quedado la gran tranquilidad de disfrutarlo, de haberle dado todo el amor, todo el cariño, todo mi... de mis amigos, de mi familia. Y qué bueno que a veces se nos olvida lo fácil que es la vida. Somos simplemente carne. A veces pensamos que somos muy importantes. En la final, no somos tan especiales como pensamos. Gracias a todos. Un abrazo muy grande. Los amo. Valoren a su gente, a la gente que ustedes aman, y díganles siempre lo mucho que los quieren. Paz”, escribió el artista.

La noticia del fallecimiento de Enzo ha conmovido profundamente a los seguidores de J Balvin, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y condolencias para el artista. La mascota lo acompañó a lo largo de varios años y fue testigo de momentos cruciales en su vida, incluyendo su ascenso a la fama hasta convertirse en un referente internacional en el mundo de la música.

“No puedo con que Enzo el perrito de Balvin se muriera. Definitivamente perder una mascota es que se rompa una parte de la vida de uno”, escribió una seguidora. “Paren todo que se murió Enzo el perrito de j Balvin, me acuerdo cuando lo vi en el video de sigo extrañándote”, añadió otro usuario.