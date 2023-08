Cristina Hurtado, quien viajó a acompañar a su hijo en esta importante competencia, contó que Juan José no tuvo un buen día en las pruebas de 200 metros combinado y 100 metros pecho, y que no logró mejorar sus tiempos.

El joven nadador colombiano Juan José Narváez Hurtado, hijo de la reconocida presentadora Cristina Hurtado y el actor Josse Narváez, participó en el Mundial de Natación que se realiza en Alemania, pero no pudo alcanzar el podio en sus pruebas.

“En esta primera jornada tenía prueba de 200 combinado y 100 metros pecho. La verdad hoy no le fue muy bien, no fue un buen día para JuanJo, pero la buena noticia es que dos de sus compañeros obtuvieron medalla. Yo fui la única que estaba con la bandera de Colombia ahí. La buena noticia es que JuanJo no se subió en sus tiempos”, dijo Hurtado en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Juan José Narváez Hurtado es uno de los talentos de la natación colombiana, y ha participado y ganado varios campeonatos a nivel nacional e internacional. Además de su pasión por el deporte acuático, el joven también tiene habilidades musicales y artísticas, como lo demostró recientemente al tocar el piano en un aeropuerto.