Después de que se confirmara que Pirry fue internado durante el puente de reyes en un hospital de Tunja, el periodista decidió recurrir a sus redes sociales y agradecer todo el apoyo recibido, además de confirmar que padece de estrés y ansiedad desde hace varios años.

Lea también: Pirry se encuentra hospitalizado, al parecer sufre un cuadro de depresión.

“GRACIAS TOTALES. Durante estos últimos tres días he recibido gran cantidad de mensajes de apoyo y cariño a propósito de mi estado de salud (y eso que no lo había hecho público). Muchos de ustedes no lo saben pero desde hace años enfrento episodios de depresión y ansiedad. Comenzaron mientras trabajaba en mi programa de RCN y llegaron las primeras amenazas y agresiones telefónicas y luego en las redes. Esa fue una de las razones por las que me tomé un año sabático y es algo que incluso he compartido en mi obra de teatro ‘Pirry y el volcá’. El estrés es un asesino silencioso y la depresión una enfermedad seria. En estos tiempos mi situación es mucho mejor que en el 2014 por ejemplo, pero cada tanto regresa de pronto como un ataque de ansiedad o una crisis nerviosa. Un cuadro de depresión me ha traído al hospital nuevamente, pero con la compañía de mi familia, el apoyo médico y obvio todos sus mensajes, ya estoy mucho mejor y ojalá entre mañana y pasado mañana estaré en mi casa. De verdad agradecido por todo su apoyo y cariño les mando un gran abrazo a todos y mi solidaridad a todos los que pasan por esta enfermedad”, escribió el periodista junto a una foto con su familia.

Pirry comenzó su carrera en los medios de comunicación en 1998 como director de la editorial de la revista “’Mundo sin Límites’” y paralelamente se desempeñó como escritor y fotógrafo de la revista colombiana ‘Shock’, además, prestó su voz e imagen para distintos comerciales de televisión.

En el año 2000 inició su carrera como presentador del canal RCN en la copa extrema Sprite y empezó a trabajar como libretista del programa Francotiradores. En el año 2001 inició sus crónicas en Noticias RCN, de donde nace ‘El mundo según Pirry’, programa que más tarde cambiaria su nombre a ‘Especiales Pirry’, cuyos libretos, dirección y presentación estaban a su cargo y el cual condujo y dirigió. Se destacó por sus entrevistas a personajes tanto famosos como polémicos y por sus reportajes alrededor del mundo, normalmente matizados por situaciones de alto riesgo.

Dentro de sus reportajes se destacan la entrevista lograda con el violador y asesino en serie Luis Alfredo Garavito y ‘Fantasmas de la Ciudad de Piedra’, un impactante reportaje sobre la situación social y política de la ciudad de Cartagena de Indias.

El domingo 26 de abril de 2015, el canal RCN emitió el último capítulo de ‘Especiales Pirry’, en el que Guillermo hizo un sentido homenaje a todas las personas que le colaboraron durante los 13 años en los que el programa estuvo al aire.

Actualmente Pirry continua con sus labores periodísticas desde un canal de Youtube, donde habla de temas de actualidad política, social y económica de Colombia.