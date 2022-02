“Grabar en la sala de juntas de Ecomoda en el estudio era el infierno”, así inició el relato del actor Jorge Enrique Abello quien reveló a sus fans, en su canal de Youtube, algunas dificultades durante las escenas en Ecomoda, en la clásica telenovela de ‘Yo soy Betty, la fea’, que se estrenó en 1999 y que aún después de 23 años sigue posesionada en el top 10 de Netflix.

El actor tiene en su canal de Youtube una especie de videoblog llamada Yo soy así, donde revela algunos secretos que ocurrieron detrás de cámara en la telenovela, pues la estrella es una de las tantas que no siempre viven momentos agradables en los rodajes de producciones, y Abello vivió ese estrés en algunas escenas.

“Fernando Gaitán, nuestro escritor, quiso que existiera una realidad en cuanto a todo lo que se estaba hablando del mercado, de la industria, de la moda, de todo el aspecto financiero porque era muy importante para los espectadores, especialmente para los que conocen la industria, que supieran que lo que estaba pasando contenía verdad”, relató el actor.

También explicó que en una de las escenas Don Armando trata de proponer un negocio a sus socios con un plan oculto: entregar una propuesta para obtener ganancias sin dar lo prometido, como especie de estafa. Entonces para lograr esa escena tenía que coordinar su personaje con un discurso cargado de cifras y números que debía exponer en el personaje para convencer al público, principalmente a los que trabajan en la industria textil y de la moda, con tal de que se viera real.

“Yo tenía en ese momento 29 años. Solo había estudiado actuación, literatura, comunicación, dirección, artes. No tenía ni idea -como hoy sí la tengo- de qué son las finanzas, de cómo funciona la economía, de qué es la administración, así que estaba hablando chino avanzado”, se excusó Jorge Enrique.

El actor también confesó que el rodaje de la serie duraba entre 14 y 15 horas diarias, tiempo en que debía tener aprendido las complejas líneas. Al llegar a casa, debía memorizar el “parlamento” para las escenas siguientes.

“Me lo tenía que aprender y tenía que decirlo exactamente como estaba en el libreto para poder lograrlo. Para poder lograr esa verosimilitud. O sea que, si yo me equivocaba en una coma, si me pasaba un punto, unos dos puntos, si decía la palabra que no era, (...) todo iba a ser un error”, agregó.

Abello aprovechó el momento de confesión para decir que su amor platónico fue Ana María Orozco, protagonista de ‘Yo soy Betty, la fea’, incluso desde antes de que compartieran escenas.

“Yo estaba muy alegre en una tienda y entraste tú. Te vi con tus cacheticos, con tu pelo largo, largo, largo, morenita, morenita, con los ojos así enormes: divina, una cosa divina”, dijo Abello.