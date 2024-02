'El Jefe' de La Casa de los Famosos rechazó complot contra Mafe Walker: "en mi casa se respetan las reglas”

La primera temporada de 'La Casa de los Famosos' en Colombia comenzó con un torbellino de sorpresas y movimientos imprevistos, desafiando a los concursantes a forjar alianzas y coaliciones. La competencia se dividió en dos facciones: el cielo y el infierno, reflejando la intensa rivalidad que reinaba dentro del programa.

Contrario a las expectativas, el ambiente se volvió cada vez más tenso y complejo, con comentarios y opiniones cargadas que fluían entre los famosos. Varios participantes marcaron su postura de manera contundente, dejando en claro su intención de eliminar a sus rivales del equipo contrario.

A pesar de la aparente fortaleza y cohesión del grupo infierno en sus estrategias dentro del juego, recientemente se vieron sacudidos por una noticia desalentadora debido a un error táctico que cometieron. Los miembros de esta facción creyeron que podían conspirar y tomaron un giro inesperado en su contra.

En el episodio del 21 de febrero, durante las nominaciones en 'La Casa de los Famosos', las estrategias no salieron como esperaban para algunos participantes. Se presenció una mala decisión por parte de ciertas celebridades que intentaron debilitar al equipo contrario sin éxito.

Según lo observado, los residentes del grupo infierno votaron en conjunto contra Mafe Walker, argumentando su falta de convivencia y proximidad con ella. Una de las participantes más críticas hacia la creadora de contenido fue Diana Ángel, quien cuestionó sus creencias y conexiones con seres extraterrestres.

Sin embargo, todos los planes fracasaron cuando 'El Jefe' hizo un anuncio contundente y decidió intervenir debido a la 'trampa' que se había intentado llevar a cabo. El responsable de "La casa de los famosos" anuló los 12 votos y eximió a Mafe Walker del riesgo de eliminación, ya que las reglas eran claras y no se permitía nominar abiertamente a los concursantes.

“Famosos, dentro de las reglas del formato se dice que no pueden decir su voto y tampoco hacer complot, y todos ustedes, menos Omar, cometieron esa falta. Los votos de todos ustedes, menos el de Omar, quedan anulados. La votación de Nataly queda anulada. En esta casa, en mi casa, las reglas se respetan”, afirmó ‘El Jefe’, poniéndole freno al equipo infierno.

Sin embargo, hubo quien no estuvo de acuerdo con la decisión: Sandra Muñoz levantó la voz y cuestionó esta dirección en la competencia. La colombiana aseguró que nadie tenía afinidad con la creadora de contenido y que todo se trataba de relaciones personales.

“Yo quiero saber cuál de este grupo, y si están en directo me atengo a las consecuencias, pero quiero saber quién se ha sentado con Mafe un día a hablar... ninguno. Eso se llama afinidad y no sentimos afinidad. Eso hay que respetarlo, no me parece”, aseguró.