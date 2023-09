Shakira presentó su más reciente sencillo ‘El Jefe’, que vibra con una fuerte influencia mexicana, recordándonos a la Shakira de los 90 con un atuendo decididamente sensual.

Al compás de la vibrante música regional mexicana, Shakira vocaliza las vivencias de los inmigrantes que emprenden el camino hacia Estados Unidos, enfrentándose a una existencia monótona en su lucha por sobrevivir.

En esta nueva canción, Shakira colabora con Fuerza Regida, interpretando una melodía que retrata la realidad de miles de mexicanos y latinos que abandonan sus países natales con la esperanza de hallar un futuro más promisorio.

Pero la canción va más allá, dado que en su letra, la nativa de Barranquilla también parece enviar un mensaje contundente a su exsuegro, el padre de Gerard Piqué, con líneas que sugieren una crítica velada:

“Trabajo más que un cabrón, pero follo menos que un cura. Qué ironía. Qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura”.

Estos versos indicarían que la relación con su familia política, que ya era tensa, ha empeorado aún más. A lo largo del video, que ostenta un marcado estilo mexicano, se observa a Shakira deseosa de expresar más, aunque sus compañeros parecen intentar moderarla, evitando que haga declaraciones aún más severas, como se insinúa en la dramatización de la escena.