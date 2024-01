El lujoso hotel que le prohibió la entrada a Britney Spears, ¿qué sucedió?

No obstante, el representante de la cantante desmintió la veracidad de la historia, mientras que el establecimiento en cuestión optó por mantenerse en silencio y no realizar declaraciones al respecto. Sin embargo, en una publicación en Instagram, Britney parece haber corroborado la controversia al compartir una fotografía en la que aparece desnuda.

Así fue la 'jugada' de los fans de Britney Spears con el nuevo lanzamiento musical de Justin Timberlake

Aunque Spears anunció a principios de este mes que no tiene planes de regresar "nunca" a la industria musical, la conexión entre ambos cantantes siempre persistirá en la memoria de sus seguidores debido a su historia de amor a finales de los 90 y principios de los 2000. En ese momento, la pareja formaba parte de la realeza del pop, y Spears reveló en sus memorias de 2023, "The Woman in Me", que experimentó un aborto mientras salía con Timberlake porque él "definitivamente no estaba contento con el embarazo".