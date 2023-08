Para ningún colombiano es un secreto que esta ‘influencer’ despierta polémica por donde va. Ha desatado infinidades de críticas por su apariencia, forma de ser, empleo, etc. Es por esto que siempre da algo de qué hablar.

A través de sus historias de Instagram, la influenciadora reveló que se encontraba en busca del padre ‘Chucho’, quien es reconocido en el país por su paso en diferentes programas de televisión. “Imagínese que voy para donde el padre Chucho. Le voy a caer a la iglesia, lo vamos a ir a buscar”, inició diciendo Calderón ante la cámara.

“Mi novio dice que lo que me está pasando es porque me pongo a jugar con Dios. A veces le prometo que no voy a volver a tomar, y tomo. No se trata de eso. Lo que yo tengo de verdad es un problema supremamente serio. Yo les había contado que a mi se me subía algo encima y me acosaba”, detalló Yina a sus seguidores.

Por su parte, el Padre Chucho decidió ayudarle a Yina Calderón con el supuesto demonio que la está atormentando desde que tenía 15 años, con oraciones, la influenciadora asegura que se ha sentido mucho mejor.