El platal que le costó a La Liendra la camiseta firmada por Cristiano Ronaldo

El hombre dejó claro que no le importa pagar lo que sea necesario siempre y cuando se trate de alguien a quien admire.

En una ronda de preguntas con sus seguidores, varios le preguntaron sobre la cantidad que se gastó en el viaje, y él, que nunca ha dudado en responder a este tipo de cuestionamientos, los sacó de las dudas.

No deje de leer: ¿Infidelidad? Polémico video donde Hailey Bieber coquetea con otro hombre

“Yo duré un total de 15 en Qatar, en la ciudad de Doha, me fui y me vine en primera clase, estuve en tres partidos de Portugal y dos de Messi, o sea un total de cinco, todo eso me costó un total de 20 mil dólares”.

20 mil dólares es una cifra aproximada a los 100 millones de pesos.

Dijo que gastó todo ese dinero teniendo en cuenta lo caro que está el dólar porque “un real qatarí equivale a 1.300 pesos”.