El presentador Iván Lalinde reveló confesión sobre su amiga Lina Marulanda

En una charla muy íntima con la presentadora Carolina Cruz en su programa Diario de Una Mamá, que comparte en su canal de Youtube, Iván le abrió su corazón a su amiga y le contó detalles desconocidos de la vida de Lina Marulanda.

En medio de la charla tan íntima, Lalinde afirmó que la muerte de Lina le enseñó mucho y fue el “preámbulo” para sobrellevar los siguientes duelos que tuvo que padecer.

“Desde la partida de Lina, como que fue mi primer tortazo con la muerte. Luego vino el deceso de Berny y mi hermano Humberto. Posteriormente, fue mi padre y ahora mi mamá. Lo único que tenemos seguro es la muerte”, añadió el comunicador.

Y añadió: “Tener esa premisa me ha ayudado mucho en mis procesos de duelo. Yo siento que hablo con ellos todos los días y me siento tranquilo. Me siento satisfecho con lo que se hizo. Yo siempre digo que ojalá todos los duelos fueran así”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el presentador recuerda con nostalgia a Marulanda, pues hace un año en otra entrevista que le hicieron confesó lo mucho que la extraña.

“La extraño mucho, lo que más extraño es a la parcera, extraño tomarme un trago, hablar toda la noche, conversar, nos enviábamos muchos mensajes de texto, éramos unos duros para eso, de verdad me hace mucho falta”, contó el presentador.