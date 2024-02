El reinado de Melissa Cure fue un éxito: Barranquilla quiere reelegirla para el Carnaval

Pero su sueño no comenzó como hubiera querido. A Meme le tocó ser fuerte y enfrentarse a las duras críticas por parte de barranquilleros e internautas que aseguraban que solo la habían elegido por ser una “niña de familia adinerada”, que no sabía bailar, que era muy esbelta, que no representaba a la mujer barranquillera, un sin fin de comentarios circularon por las redes sociales.

“Primera vez en lo que tengo de vida y disfrutando carnavales que veo que hayan hecho tantos carteles a una reina y que en realidad haya transmitido calor humano, humildad, empatía y sencillez en medio de tanto lujo que la rodea”; “ella construyó su imperio y no se puso a lamentar. He aquí la muestra de su trabajo y humildad, porque me van a disculpar, pero no todas las reinas han sido verdaderamente sencillas como ella”; “Serás recordada siempre como una de las mejores reinas que tuvo el carnaval de Barranquilla”; “Una reina para la historia”; “Te ganaste el corazón de todos los barranquilleros”; “Nunca vi tanto amor, aprecio por una reina. Definitivamente @melissacure te robaste el corazón de tu pueblo barranquillero !!! Eres y serás inolvidable”, son algunos de los comentarios que se leen en sus redes sociales.

“Les prometo que llevaré el Carnaval de Barranquilla por todo el mundo”, dijo Melissa Cure Villa, después de ser coronada. Ella prometió y lo cumplió.