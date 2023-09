Shannen Doherty es conocida por sus numerosos roles en televisión y cine. Nació el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee.

Comenzó su carrera como actriz infantil en 1982, con un papel en la serie “Little House on the Prairie” como Jenny Wilder. Luego apareció en “Our House” con Deidre Hall y Wilford Brimley. También protagonizó junto a Sarah Jessica Parker y Helen Hunt en “Girls Just Want to Have Fun” (1985) y luego en “Heathers” (1988), una comedia para adolescentes también protagonizada por Winona Ryder.

Su verdadero éxito llegó en 1990, a la edad de 19 años, cuando fue elegida para la exitosa serie de televisión de Aaron Spelling, “Beverly Hills, 90210”, como Brenda Walsh. Después de cuatro años, dejó el programa en 1994.

En 1998, Spelling volvió a elegirla para otra de sus series de televisión, “Charmed”, en la que interpretó a uno de los personajes principales, Prue Halliwell, la mayor de tres hermanas que resultan ser brujas. Dejó el programa después de tres años para buscar trabajo en películas.

A lo largo de su carrera, Doherty ha trabajado en numerosas películas y programas de televisión. A pesar de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado, incluyendo una batalla contra el cáncer cerebral, Doherty ha demostrado ser una actriz talentosa y resiliente.