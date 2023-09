En recientes declaraciones a Us Weekly, Soliz se refirió a la princesa del pop como “una mujer fenomenal. Es muy, muy buena, positiva. Es una buena persona”. También se defendió de lo que se dice sobre él: “No soy un mal tipo. Entiendo que se han dicho cosas sobre mí en el pasado y tengo antecedentes penales, lo entiendo. Soy un hombre trabajador. Soy dueño de mi propio negocio. Hago una técnica de mosaico, de contratista con licencia”.

Aseguran que Spears no sabía nada sobre los antecedentes penales de Soliz, quien ha sido condenado por varios delitos, incluyendo posesión y venta de drogas, posesión de arma de fuego, poner en peligro a un menor y conducir sin licencia.

La fuente que informó al Daily Mail agregó que el equipo de seguridad de Britney no “realizó una verificación de antecedentes adecuada al contratar a Paul”, y agregó: “Cuando su pasado criminal salió a la luz recientemente, su empleo para Britney terminó”. “Tuvieron una breve aventura después de que Sam se fue, pero eso fue todo. Britney se relacionó con él dos veces y, en ese momento, ella no sabía nada de su pasado criminal. Ella ya no tiene ninguna comunicación con él”, confirmaron fuentes cercanas a Spears.

Britney Spears ha estado en el centro de la atención mediática por su lucha legal contra su padre Jamie Spears, quien controlaba todos los aspectos de su vida y su fortuna desde 2008. La cantante logró liberarse de la tutela el pasado 12 de noviembre, tras una larga batalla judicial y el apoyo de sus fans bajo el movimiento #FreeBritney. La artista expresó su felicidad y agradecimiento en sus redes sociales y anunció que se tomará un tiempo para sanar y disfrutar de su libertad.