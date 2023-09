El tierno mensaje que recibió Marianela, de ‘MasterChef’, por parte de su exnovia

Los seguidores de Nela no pasaron por alto una publicación en la historia de Instagram de Amalia Andrade, quien mantuvo una relación con la participante de MasterChef durante más de cuatro años. Esta historia generó ternura y suspiros entre los seguidores de Nela en las redes sociales.

Su paso por este reality ha suscitado un interés particular por su vida personal, especialmente en lo que respecta a sus relaciones amorosas.

En esta quinta temporada, Marianela González, una talentosa actriz venezolana conocida por su trabajo en producciones como "Dulce Amor," "Que el Cielo Me Explique," y "La Traicionera," ha cautivado al público con su talento en la cocina.

"Para ti, nuestra invitada superespecial ha creado un plato que celebra el amor con una combinación de sabores únicos, como puré de calabaza, salsa al burro, miel, amaretto y queso parmesano. Esta receta tiene un alto valor sentimental para ella: 'El último cumpleaños que celebré con mi mamá, fuimos a comer unos ravioles de calabaza que ella amaba. Nueve años después, apelé a la historia de mi paladar y gracias a Storia D’ Amore fuimos reconstruyendo una receta que no había vuelto a probar desde aquel día'", se lee en la publicación.

"Demasiado orgullosa de ti, Nela González. Nada más hermoso que verte cumplir tus grandes sueños. Me inspiras. Por favor, vayan todos a probar esta delicia de plato (y prepárense para emocionarse cuando se enteren de quién está inspirado)", escribió Amalia, añadiendo: "No estoy llorando, se me metió la inspiración de este plato en el ojo... Eres la más talentosa".