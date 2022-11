En el momento en que el cantante Silvestre Dangond se encontraba dando un concierto en Pitalito (Huila), recibió un golpe con una piedra por parte de uno de los asistentes, lo que lo sacó de casillas.

“Tu no vas a poder dormir tranquilo hoy porque tu cargo de consciencia es más fuerte que el golpe que me diste. Yo seguiré mi camino cantando, aprendiendo, y disfrutando de la vida. Aquí es donde yo controlo la soberbia, es aquí donde Dios me dice, tú eres más que un golpe. Si quieres me tiras otra, vuelve y tíramela”, expresó el cantante, quien se vio notablemente afectado por la situación.

El incidente quedó registrado en un video que grabó un asistente, quien lo subió a redes sociales en donde rápidamente se hizo viral, generando rechazo entre la fanaticada del cantante urumitero.