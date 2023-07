$!Ella es Jenny López: la joven cantante que se robó el corazón de Jhonny Rivera

Sin embargo, la pareja también ha tenido que enfrentar las críticas y los comentarios negativos de algunos seguidores que cuestionan su gran diferencia de edad. Jhonny Rivera tiene 51 años, mientras que Jenny López apenas tiene 20. Ante esto, la pareja ha respondido con humor y sarcasmo, demostrando que el amor no tiene edad ni límites. Jenny López ha dicho que Jhonny Rivera es su “viejo sabroso” y que no le importa lo que digan los demás. Por su parte, Jhonny Rivera ha bromeado con que estaba “aburrido de que lo trataran de gay” y que encontró en Jenny López a su “media naranja”.

La IA llega a la nueva temporada de “Yo Me Llamo”

¿Qué planes tiene Jenny López como cantante?

Jenny López no solo es la novia de Jhonny Rivera, sino también una cantante con proyección y futuro. La joven ha lanzado varias canciones como solista, como “No me vuelvas a llamar”, “Te quiero olvidar” y “No me busques más”, las cuales han tenido buena acogida por parte del público. Además, ha colaborado con otros artistas del género popular, como Yeison Jiménez, Luis Alberto Posada y Pipe Bueno.

Jenny López también ha expresado su deseo de seguir trabajando junto a Jhonny Rivera en la música y consolidar su relación. La pareja planea lanzar una canción juntos próximamente y seguir compartiendo su amor con sus fans. ¿Quieres saber más sobre ella? Sigue sus redes sociales y entérate de todo lo que pasa con esta joven cantante que se robó el corazón de Jhonny Rivera.