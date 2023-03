“Yo me sentía una diosa, me sentí así porque todo mundo me quedaba mirando y yo me sentía maravillosa, espectacular, me sentía bien”, comentó Valentina.

Valentina comenzó su carrera como modelo en noviembre del año pasado después de que un representante de la moda la contactara y le ofreciera una audición.

Con el escepticismo de su madre, ambas viajaron a República Dominicana para las reuniones con el agente.

La madre de Valentina siempre la ha acompañado y supervisado todo el proceso de su hija.

En febrero de este año, Valentina fue contratada como modelo exclusiva de la marca Louis Vuitton y también pertenece a la agencia Nefer Models.