El actor y activista transgénero Elliot Page ha hecho una grave acusación contra una importante figura de Hollywood en su libro de memorias “Out There: A Memoir”. Según relata el protagonista de “Juno” y “The Umbrella Academy”, cuando tenía 18 años fue víctima de abuso sexual por parte de esta persona, cuyo nombre no revela por respeto a su privacidad.

En el capítulo titulado Famous A--hole at Party, Elliot Page cuenta que en 2014, en una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles dos meses después de salir del closet, cuando un actor “conocido” se acercó hacia él para asegurarle que no era homosexual y que lo único que le sucedía era que tenía miedo a los hombres.

“Me llevó a una habitación apartada y me besó. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Me sentí atrapado y asustado”, escribe Page.

El actor logró escapar de la situación y salir de la fiesta, pero el abuso le dejó una profunda huella. “Me sentí sucio, avergonzado y culpable. Pensé que era mi culpa por ser gay. Me odié a mí mismo por mucho tiempo”, confiesa. Page dice que nunca denunció el hecho ni se lo contó a nadie, por miedo a las represalias y al escándalo. “No quería arruinar mi carrera ni la de él. No quería ser etiquetado como una víctima o un problema”, explica.

Page asegura que no tiene intención de revelar el nombre del abusador, aunque reconoce que le gustaría que se hiciera justicia. “No comparto su nombre a propósito. No quiero darle más poder ni publicidad. No quiero que se convierta en el centro de atención. Quiero que se enfrente a sus actos y que pague por ellos”, afirma.

“Me ha pasado muchas veces a lo largo de mi vida”, reconoció Elliot Page, “Muchas personas queer y trans tienen que lidiar con eso sin cesar”. Bajo su punto de vista, este capítulo de su libro gira en torno a resaltar la realidad y la mierda con la que tienen que lidiar personas como él, particularmente en entornos que son predominantemente cis y heterosexuales.

El actor dice que escribió su libro de memorias para compartir su historia y ayudar a otras personas que puedan estar pasando por lo mismo. “Espero que mi testimonio sirva para visibilizar el problema del abuso sexual en Hollywood y en el mundo. Espero que inspire a otras víctimas a hablar y a buscar ayuda. Espero que contribuya a crear un cambio positivo en nuestra sociedad”, concluye.