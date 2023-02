La imagen es un anzuelo: con cabello rosado y vestida de sirena, Shakira aparece en la afiche de Copa vacía, la canción que pronto estrenaría en compañía del colombiano Manuel Turizo. Aunque hasta el momento no hay una fecha de lanzamiento ni una confirmación de parte de los artistas, la expectativa por el tema ha alimentado a las redes sociales. En los últimos años Shakira ha sabido conquistar nuevos públicos gracias a sus trabajos con músicos con una carrera consolidada y, también, con nuevos rostros. Y cada colaboración –distinta de las otras– conserva el registro que ha hecho de la compositora uno de los nombres importantes de la música en español.

La moda de las colaboraciones no es reciente y es un gana y gana para quienes intervienen. Para el cantante y productor Joel –que ha compuesto para Nicky Jam y colaboró con Shakira en Perro fiel– los trabajos en conjunto suman el talento pero también los públicos de los respectivos participantes. “A la hora de promocionar la canción esta va a ser mucho más visitada porque el mercado se va a ampliar más porque cada artista tiene su público”.

Desde Fijación Oral Vol.1, Shakira no se anda con rodeos a la hora de escoger a los artistas con los que realiza colaboraciones. Ha trabajado con los pesos pesados de la industria musical en español e inglés.

En esa lista hay de todo: íconos del rock en español, referentes de la balada y megaestrellas de la música anglo. Algunos de los temas más importantes de su trayectoria –los mismos que mejores números tienen en las plataformas y que son coreados con más fuerza en los conciertos– son el resultado de ese trabajo en conjunto con otros músicos y cantantes.

Sin embargo, hasta el momento ninguno ha tenido el éxito de BZRP Music Sessions, Vol. 53, en el que la barranquillera dejó fluir todo su dolor y rabia por la ruptura sentimental con Gerdad Piqué, su esposo por más de un década y padre de sus dos hijos.

Desde 1995, momento en que alcanzara la fama con el disco Pies Descalzos, Shakira ha sabido rodearse de estrellas para aumentar el brillo de su voz profunda. Y, de paso, al hacerlo ha cumplido algunos sueños. Por ejemplo, cuando grabó No –uno de los hits de Fijación Oral Vol.1– trabajó con uno de los ídolos de su adolescencia, Gustavo Cerati, el guitarrista y voz líder de Soda Stereo. Aunque Cerati no aparece en el video de la canción, su huella es perceptible en algunos pasajes de la guitarra eléctrica y en el No que cierra el tema.