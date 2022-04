¡En la bañera! Así le pidieron matrimonio a Jennifer López

Fue la misma JLo quien reveló que estaba tomando un baño de burbujas cuando su príncipe azul le pidió matrimonio, después de 18 años de haber terminado su primera relación.

“El sábado por la noche, mientras estaba en mi lugar favorito en la tierra (en el baño de burbujas), mi hermoso amor se arrodilló y me propuso matrimonio. Me quedé literalmente sin palabras y me dijo: ‘¿Eso es un sí?’ Dije ‘sí, por supuesto que es un sí”.

La cantante de 52 años, también contó que estaba llorando cuando Ben, de 49, le pidió que se casara y que la naturalidad de todo lo hizo mucho más romántico.

Finalmente, la también actriz finalizó el comunicado con una romántica reflexión que hace alusión a haber vuelto con su ex. “Me siento muy afortunada. No es frecuente que tengas una segunda oportunidad en el amor verdadero”.