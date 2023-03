Álvaro Osorio, papá de J Balvin, no dudó en acompañar el video con un comentario en el que destaca la labor que su hijo llevó a cabo en sus inicios: “JBalvin/Josecito. Siempre activo desde sus inicios. Acá recibiendo la ‘patadita de la buena suerte’ del mítico Jorge Baron TV. Puedo decir que ha sido el artista en la historia del reguetón colombiano que más presentaciones promocionales hizo en sus inicios, en colegios, discotecas, municipios, batallones, etc., lo cual es la base clave del éxito de un artista”, fue el comentario con el que Álvaro Osorio, papá de J Balvin, acompañó el video.

El recuerdo de los comienzos del artista colombiano surge en un momento en el que J Balvin se ha tomado un tiempo alejado de las redes sociales para dedicarse por completo a su familia. En una entrevista con Billboard, el artista confesó que “realmente en este momento me he centrado en mi familia. Dejé las redes sociales para estar conectado con mi realidad y con mi familia. Eso me ha enseñado mucho. Para vivir más en el presente. Obviamente, echo de menos a mis fans, pero, cuando sea el momento adecuado, volveré”.

La carrera de J Balvin no solo es destacable por su éxito en la industria musical, sino por su perseverancia y dedicación para alcanzar sus metas. Y con el apoyo incondicional de su familia, sin duda, su éxito seguirá creciendo.