$!‘Epa Colombia’ confesó cuánto pagó por tener 80 diamantes en su boca

La empresaria de keratinas Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’, se ha convertido en una de las famosas colombianas más polémicas en el mundo del entretenimiento. Esta vez, por la gran suma de dinero que invirtió en sus dientes tras ponerse diamantes como decoración.

A través de su cuenta de Instagram, en la que cuenta con más de 5,2 millones de seguidores, la empresaria de keratinas, peluquerías y centros de estética sumó una cirugía más a su historia en el que se destacan: rinoplastia, bichectomía, abdominoplastia, aumento de senos, entre otras.

En esta oportunidad, el procedimiento pretendía darle un brillo especial a su dentadura, por lo que decidió incrustarse 80 diamantes a lo largo de todos sus dientes. Una intervención menor, pero que sin duda le costó varios millones.

“Amiga, me puse 80 diamantes ¿La doy o no la doy? Ya tenía hace un tiempo, pero me puse más linda”, fue el mensaje que ‘Epa Colombia’ antes de compartir un video en el que mostraría cómo se realizó el procedimiento.

Sin embargo, después de ponerse diamantes en sus dientes y que este nuevo procedimiento causara polémica entre sus fanáticos por la millonada que le habría costado, aparentemente, ‘Epa Colombia’ no pagó un solo peso por los diamantes incrustados.