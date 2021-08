La famosa empresaria Daneidy Barrera reveló que fue su contadora la persona de confianza que le habría robado más de 1.800 millones de pesos en su negocio.

“Ella me hizo brujería amiga, yo ya me limpié de eso, yo no quería decirlo hasta que me limpiara porque yo no quería aparecer en las redes sociales, me lo hizo con un muñeco”, aseguró la empresaria mientras en el clip mostraba una muñeca de trapo parecida a ella.

La empresaria compartió un video de las cámaras de seguridad donde se ve a la mujer rompiendo varias facturas de la empresa, acompañando el clip con un texto que decía “No sé cómo pudo dañar mi trabajo de dos años”.

‘Epa Colombia’ reveló que la contadora servía también a grandes figuras como la reconocida reguetonera colombiana Farina.