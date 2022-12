‘Epa Colombia’ se despachó contra La Valdiri

Sus primeras palabras fueron dirigidas hacia su expareja, Diana Celis, con quien ha tenido problemas legales luego de su separación, pues en un principio fue demandada por su ex porque no le dio lo que le correspondía tras finalizar su relación.

Luego quiso hablar más general y fue directa con las personas que hoy en día han salido a hablar mal de ella, diciendo que se portó mal y que es una persona “mitómana” y “manipuladora”, como ha sido el caso de su exmánager y una examiga.

“Ellos saben que no están aquí es porque obraron mal. Nunca he salido a hablar mal de ustedes. Si hablan de mi es porque se les acabó el dinero porque conmigo ya no tienen dinero, fama, viajes ni lujos”, aseguró.