‘Epa Colombia’ reveló a través de redes sociales que tuvo que entregarle una millonada suma de dinero a su expareja tras terminar la relación.

Tras la respuesta que dejó Diana Celis hace unos días en redes sociales sobre por qué conservaba el tatuaje y las fotos de su expareja, ‘Epa Colombia’, la influenciadora no se quedó callada y respondió en una sección de preguntas en Instagram cuál es su posición al respecto.

Luego de que hace unos días Diana Celis, futbolista del Deportivo Cali y expareja de la influenciadora y empresaria Daneidy Barrera (más conocida como ‘Epa colombia’), respondió por qué no se quita el tatuaje ni borra las fotos en redes sociales que aún conserva con la influenciadora bogotana, muchos internautas estaban esperando la respuesta de Barrera, que fue catalogada en redes por más de un internauta como tremendo ‘indirectazo’.

Todo comenzó luego de que Diana Celis afirmó lo siguiente: “Yo creo que bajar las fotos con Daneidy no significa cerrar un ciclo del todo, para mí no, creo que cerrar un ciclo del todo es sanar, y yo ya sané. Yo estoy bien gracias a Dios, yo ya estoy tranquila. Bajar una foto no significa estar bien conmigo misma, creo que eso va desde el interior de uno, no sé, es lo que pienso”, comentó Celis en Instagram.

Luego de varios días, y través de la misma dinámica de preguntas y respuestas, ‘Epa Colombia’ destacó luego de que una seguidora le comentó qué pensaba acerca de la nueva pareja de Celis, a lo que la influenciadora destacó:

“Ni me interesa. Quiero ser una buena ex, una ex que no llama, que no le arruina su vida y que no se mete en su vida sino que le desea lo mejor.