Hace unos días, la empresaria de queratinas les mostró a sus seguidores que su historia con Transmilenio había cambiado por completo, pues pasó de vandalizar el sistema a promocionar sus productos en él.

Ahora, la bogotana sorprendió a quienes la siguen con una nueva idea que le surgió para recoger unos cuantos pesos, ya que pondrá en venta elementos que son de su propiedad.

Según mostró en sus historias de Instagram, decidió vender varios de sus pantalones a un recio casi increíble: 2.000 pesos cada uno.

En compañía de su novia Karol Samantha —de quien habló hace poco sobre su faceta de madre—, Daneidy Barrera Rojas, nombre real de ‘Epa Colombia’, grabó cómo estaba alistando todo para la venta.

—Amor es que tú no entiendes— se le escucha decir a la novia de la creadora de contenido.

—No, amor, es que tú tampoco entiendes. La idea es salir con esto a la calle y decir que a 2.000 pesos. O sea, que el pantalón vale 2.000, el de la ‘Epa Colombia’. No importan que valga 200.000 o 300.000, a ver qué dicen. Tú no me entiendes— comentó Berrera Rojas.

“Bueno ya hay hartos para vender a 2.000 pesos”, “es que ya no me queda”, “este no me gusta”, “uy no, yo no sé por qué me compraba esos jeans, amor”, son algunas de las frases que se le alcanzan a escuchar a ‘Epa Colombia’.

Por ahora, la también empresaria no ha dicho en qué parte o dónde pondrán adquirir las prendas quienes deseen comprarlos, pero según lo que dijo en una de sus historias podría ser en algún sitio de Bogotá.