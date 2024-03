$!“Era extenso y brutal”: Drake Bell reveló detalles del abuso que vivió cuando trabajaba en Nickelodeon

Joe Bell, padre de Drake, aseguró que nunca se sintió muy cómodo con la relación de Brian y su hijo. A pesar de sus intentos para alejarlo de su hijo, Peck comenzó a tener más influencia en Drake, y poco a poco, Joe era desplazado. Brian terminó por convertirse en el mánager de Drake, por lo que su relación se volvió aún más cercana, a tal grado que el joven actor se quedaba a dormir constantemente en el sillón de Peck. Parecía que se trataba de una relación de amistad y negocios como tantas en Hollywood, pero una noche, las verdaderas intenciones de Peck fueron reveladas. “Estaba durmiendo en el sofá donde suelo dormir y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé helado, y estaba en completo shock y no tenía ni idea de qué hacer o cómo reaccionar”, confesó Drake Bell. Le puede interesar: ¡Fue un accidente! Karol G fue golpeada tras lanzarle un objeto desde el público El actor también reveló que no fue un caso aislado. Brian abuso de él en repetidas ocasiones. “Todo empeoraba, y empeoraba, y empeoraba, y estaba atrapado. No tenía salida. El abuso era extenso y llegó a ser bastante brutal”.

Mientras estos actos de abuso continuaban, Bell se convertía en una de las estrellas juveniles más influyentes de la televisión. Drake confesó que todo este éxito se vio ensombrecido por lo que Brian le hizo, razón por la que no hay mucho que recuerde de estos años más allá del abuso. "A menudo miro atrás y me pregunto cómo pude sobrevivir. Recuerdo todos los episodios de maltrato, pero todo lo que queda fuera de eso me resulta muy borroso, lo cual es una pena, porque durante esa época viví muchas cosas buenas en mi vida y en mi carrera. Pero todo quedó tan eclipsado y arruinado por lo que estaba viviendo por dentro que se me hizo muy duro". Ante las declaraciones de Drake Bell, Nickelodeon compartió un comunicado a través de People donde reiteran su apoyo al actor y aplauden el coraje con el que compartió su historia.