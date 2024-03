Érika Zapata mostró cómo se veía a sus 18 años, antes de llegar a la televisión

TBT. A mis 18 años, me tomé el reto de viajar por Antioquia en bus para conocer historias de la gente. No trabajaba para ningún medio, en mi bolso llevaba un cuaderno y una grabadora para registrar lo que encontraba. Fue una gran experiencia. pic.twitter.com/HRGRnAAUUX

En su cuenta oficial de X, hace unas semanas la joven también habló sobre las críticas constantes que recibe por sus redes sociales, en donde su aspecto físico es el principal blanco.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió Zapata.

La periodista, originaria del corregimiento de Santa Helena, Antioquia, se ha convertido en una de las reporteras más queridas y populares de Colombia. Su participación en Noticias Caracol la ha llevado a ganarse la admiración del público gracias a sus memorables notas y su cercanía con la gente.