Las redes pueden ser despiadadas. E incluso, un mal comentario al aire puede acabar con toda una gran trayectoria artística, y ese fue precisamente el caso de nuestro artista santandereano Franko, quien esta semana fue tendencia en todas las redes sociales después de protagonizar uno de los episodios más escandalosos en el reality del Canal Caracol, La Descarga.

Todo sucedió el pasado martes, día en el que el concursante Franko, integrante del equipo de Gusi, esperaba quedarse con los 10 millones de pesos que se lleva el mejor equipo de la noche, y cometió un error al cantar una parte del tema “Mariposa Traicionera” que le correspondía a su mentor.

Frente a este hecho, la cantante barranquillera Maía se mostró furiosa por la actitud del participante, quien al parecer por el video, decidió parar la interpretación pensando en que repetirían la presentación, pero no fue así.

La artista, quien es jurado en el programa junto a Marbelle y Santiago Cruz, regañó fuertemente al concursante por dejar cantando solo a Gusi, su compañero y mentor, en plena presentación.

El participante en vez de seguir, lo que hizo fue manotear y decir: “Ay te quité la parte”, lo cual fue muy mal visto por los jurados. Dicha situación generó indignación en Maía, quien no tuvo pelos en la lengua para cuestionar su actitud una vez terminaron de cantar.

“Estoy aterrada, no me parece justo, perdóname Gusi, pero es que me da ira que te dejen ahí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi, me muero por cantar con Gusi y tú estás teniendo esa oportunidad”, dijo la cantante.

Agregó que: “si llegan a ganar los 10 millones de pesos, te recuerdo que Gusi es quien decide qué se hará con ese dinero. Perdóname, Gusi, lo siento, pero me da ira que te dejen allí tirado. Yo nunca he cantado con Gusi y muero por hacerlo y tú estás perdiendo esa oportunidad”.

Ante lo sucedido, Gusi tampoco se guardó los comentarios y le pidió a Franko ser caballeroso en la música. “Si te caes, no me tires contigo porque yo estaba poniéndola toda por ti”, le dijo el artista colombo-venezolano. “Hay que ser caballeros en la música y yo he tratado de llegar más allá de ella contigo”, anotó.

El hecho ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, e incluso la indignación de los otros participantes, sobre todo los del equipo de Gusi. Sin embargo, algunos consideran que la actitud de Maía fue exagerada. “La verdad, sin tanto drama, no era para tanto y lo humillaron frente a todo un país”, escribió una usuaria de Twitter.

¿Qué pasó?

Es difícil saber a ciencia cierta qué hubo detrás de la presentación, lo único real es lo que se pudo observar en dicho capítulo, y además, la reacción déspota del participante, quien se limitó a decir que “cometí un error, me dejé llevar porque no recordé que aquí los juzgados somos nosotros, así que en este caso tenía que seguir derecho”.

Ante sus palabras, Cruz una vez más tomó la palabra, y con molestia le indicó al concursante que entre lo que dijo no percibió nada dirigido a su mentor.

“Con él estoy apenado y aterrado. Hoy no soy tu caballo, espero tener una segunda oportunidad, y si no la tengo la tendremos fuera de La Descarga”, expresó el aspirante, quien confía en llegar a la gran final.

Sin embargo, el intérprete de “Desde lejos” le refutó: “Esta fue tu segunda oportunidad. Cuando hay dos personas ahí, depende el uno del otro y tu dejaste caer a tu mentor que estaba allí para ti. Antes de venir a cantar, asumiste que esa plata era tuya y se lo restregaste en la cara a tus compañeros, y fíjate lo que pasó”.

Finalmente, Maía cerró el incómodo episodio diciendo: “Franko, tú tienes una gran voz, pero tu ego es más grande”.

El papel de las redes

Después de todo este incidente las redes sociales estallaron contra el artista, y muchas personas se fueron lanza en ristre contra el santandereano. Fueron más los comentarios en contra que a su favor.

Sin embargo, un número importante de seguidores del programa apoyaron al artista y defendieron su posición.

Pero, ¿qué se sabe del artista y de su trayectoria? Muchas personas en el país desconocen la carrera artística que Franko ha tenido por cerca de 25 años. Su canción más escuchada la interpretó junto a Paola Jara “Prohibido”, un tema que cuenta con más de 21 millones de visualizaciones en YouTube.

Así mismo, Franko participó en Latin American Idol y ha compartido tarima con grandes exponentes como Jessi Uribe, Pipe Peláez, Ricardo Montaner, Emanuel, Silvestre Dangond, Diego Torres, Jhon Secada, Franco de Vita, entre otros.

Pero los comentarios de Maía, Santiago Cruz y Marbelle lo lapidaron, tal parece que su trayectoria, experiencia y gran voz, hubieran sido opacadas en tres minutos de presentación y un error que fue asumido como arrogancia.