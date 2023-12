¿Es fan del Desafío? El reality ya abrió inscripciones

A partir de este miércoles 27 de diciembre y hasta el martes 16 de enero a las 11:59 p. m. están abiertas las inscripciones para las “personas del común” que quieran participar del formato Desafío, en 2024 cumple 20 años al aire

El reality ya escogió a los súper atletas y deportistas que harán parte de su edición 2024 (listado que aún no se ha filtrado a los medios de comunicación). Tal y como lo había adelantado Andrea Serna en charla con EL COLOMBIANO el programa será muy similar al de 2004 (Desafío: La Aventura), cuando hubo tres equipos en competencia: Celebridades, Supervivientes y Retadores.

En el primero estuvieron el Pibe Valderrama, Isabella Santodomingo, Patricia Castañeda, Juan Carlos Vargas, Juan David Posada y Paula Andrea Betancourt, que fue la gran ganadora.

“Están muy celosos con la información de qué tipo de participantes vamos a tener, yo he preguntado, no me han querido soltar mucho, la respuesta que me dan es ‘remítete al Desafío de hace 20 años y piensa que nos vamos a inspirar en esa metodología’, así que deduzco que será una mezcla muy importante”, contó Andrea en charla con este periódico.

Los seguidores del reality –que estaría al aire en mayo o junio de 2024– que quieran inscribirse solo deben llenar el formulario que encontrarán en la página de Caracol Televisión www.caracoltv.com/desafio y seguir las instrucciones.

El proceso es gratuito y no requiere ningún intermediario para aplicar.

El programa comenzará grabaciones a finales de enero en el municipio de Tobio, en Cundinamarca, donde se ha hecho el programa en los últimos tres años.

Andrea Serna contó que la idea era sacar el Desafío “a tierras lejanas, con paisajes exóticos”, pero en medio de las conversaciones nació la idea de quedarse en Colombia para tener mayor interacción con los “desafiólogos”, como con cariño le dicen a los que siguen el programa temporada tras temporada.

Se especula que las pruebas contarían con la presencia público.