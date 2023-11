¡Escándalo en México! Revelan que el actor Fernando Colunga maltrataba a Thalía cuando eran novios: “Es muy violento”

En una impactante entrevista, Diana Magaña, exnovia del afamado actor Fernando Colunga, ha abierto una ventana a su tumultuosa relación con el reconocido galán de las telenovelas. Diana no ha escatimado detalles al describir su experiencia, señalando la posible violencia psicológica ejercida por el actor y generando preguntas acerca de si Thalía pudo haber enfrentado un trato similar durante su romance con Colunga.

En sus declaraciones, Diana describió a Colunga como misógino y violento, afirmando que él ejercía violencia psicológica al decirle que se veía mal, lo que la hizo sentir devaluada y con una autoestima muy baja. “Me decía: ‘Te ves muy mal’, y yo arregladísima. No, pues me iba ya súper desvalorada, con la autoestima hasta el suelo. Y mis amigas lo odiaron, me decían: ‘Este wey, ¿qué onda?’. Era muy violento, sí”, compartió Diana, arrojando luz sobre una relación que parecía perfecta desde afuera.

Le puede interesar: “Estoy harta”: Selena Gómez eliminará su Instagram, este el motivo

Además, Diana mencionó que Colunga solía ser una persona con un carácter muy complicado. Aunque nunca llegó a agredirla físicamente, ella consideraba que Fernando era muy agresivo y violento. Estas revelaciones han sacudido a la industria del entretenimiento, ya que Fernando Colunga es una figura muy conocida y respetada en el mundo de las telenovelas.