$!Escándalo en RBD, manager de la banda queda fuera del proyecto

La reciente gira de conciertos de RBD, marcando su retorno triunfal a los escenarios tras 15 años de ausencia, ha sido un rotundo éxito en 2023. A pesar del largo intervalo, la devoción de sus seguidores no decayó, y se reflejó en entradas agotadas en cada uno de los espectáculos, llevados a cabo en múltiples países. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckermann deleitaron a sus fans con una serie de actuaciones memorables.

A pesar de que el último concierto de la banda se celebró recientemente en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, aún no hay declaraciones oficiales sobre este asunto. Notablemente, Rosas no asistió a este evento de clausura y no se le agradeció públicamente, a pesar de su papel fundamental en la reunión del grupo.

Los seguidores de RBD y el público en general están a la espera de un comunicado oficial de los integrantes de la banda, mientras tanto, continúan celebrando el éxito de su reciente gira.

Con información de: Resumen Agencias.