Lo insólito es que con el contrato falso, B Diamond y su equipo (kaduceo Producen, su Manager Santiago Arango y su representante en Colombia Tatiana Ariza) lograron pasar por toda la seguridad del evento hasta llegar a tarima, donde hablaron con alguien del staff y este les confirmó que ellos no hacían parte de los shows que abrirían el concierto; esta persona del Staff contactó inmediatamente a Diomar quien en una nota de voz dijó lo siguiente:

“Junior dígale a esos muchachos que eso es falso, que ese contrato no está firmado por mí, que ese no es el papel membreteado de la empresa ni nada, yo no he firmado ni mierda con nadie, si quiere póngale este mensaje así”.

Cómo era de esperarse el tal DJ Giova nunca apareció y los más de quince millones de pesos invertidos se perdieron.

Cabe resaltar que estos jóvenes emprendedores trabajan en otras labores para conseguir dinero e invertir en sus carreras musicales, en esta ocasión uno de sus representantes llamado Jhon Edisson Corredor más conocido como Lyrikalles, viajó desde Estados Unidos con la ilusión de ver brillar al que considera su artista estrella, pero al llegar a Colombia se dio cuenta que todo era una mentira y que había caído en una estafa, algo desalentador para un equipo que vive y trabaja hace muchos años en diversas labores fuera del país para conseguir dinero y así invertir en su mayor pasión: la música.