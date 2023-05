A la que no se le vio contenta fue a Clara Chía, quien, mostró una serie de gestos que dio a entender que aparentemente no la estaba pasando bien hasta que le hizo el berrinche a Piqué.

Actitudes de Clara Chía serían la prueba de que la nueva relación de la expareja de Shakira, Gerard Piqué, no va tan bien como al principio. A la joven se le ha visto protagonizar varios berrinches en plena calle. “¿El exfutbolista la está terminando de criar?”, es lo que preguntan en redes sociales.

Y es que esta no es la primera vez en que descubren a la joven protagonizando una escena de berrinche, pues, a finales del año 2022, se hicieron virales algunas imágenes en las que se vio a Clara Chía haciendo gestos extraños durante una salida nocturna.

La reacción del español fue voltear de inmediato, fijar la mirada en su novia y, según lo que hizo, parecía como si le hubiera preguntado qué era lo que estaba pasando. A ella no le importó y continuó haciendo berrinche.

Y no siendo suficiente, Clara Chía destapó otro escándalo, pero más grande. Grandísimo, dirían los fanáticos de la colombiana Shakira.

Esta semana, el programa Chisme No Like difundió un video en el que apareció la relacionista pública pasada de tragos luego de asistir a una fiesta en Barcelona. Dejó atrás la imagen de mujer tranquila que venía mostrando ante el mundo.

“Te vamos a mostrar lo loca que es Clara Chía. Estaba tomando alcohol, tirada en el piso y la pierna para arriba. Es la verdadera Clara Chía. Esta no es la que vemos con Piqué toda modosita. Esto es a lo que le tiene miedo Shakira. Todas sus amigas son buscahombres, borrachas, fiesteras”, indicó el presentador de Chisme No Like, Javier Ceriani.

La escena generó un sinfín de reacciones y la creadora de contenidos, Adriana Toval, compartió otras fotos de la catalana pasada de tragos.

La ‘youtuber’ aseguró que el material audiovisual fue grabado cuando Gerard Piqué se encontraba de visita en Miami y compartiendo con sus hijos, Milan y Sasha.

“Clara Chía fue captada borracha y acostada en las calles, en muy mal estado. La hemos visto de fiesta y durmiendo en casa de unos amigos, mientras su pareja se encontraba de viaje. Ahora le conocemos esta nueva personalidad, con una botella de alcohol en la mano”, señaló.

“Desde un principio nos han querido vender a una Clara tímida, reservada, de buenas costumbres, proveniente de una familia millonaria y buena estudiante, que por cierto no la vemos que asista más a la universidad”, agregó, además.

En el mundo digital los internautas han opinado que estas imágenes no dejan muy bien parada a Clara Chía, quien, pareciera que quisiera manejar bajo perfil.