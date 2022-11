En mayo de 2021, Esperanza Gómez perdió su cuenta de Instagram después de que la acusará de vender servicios sexuales.

“En mis redes sociales mostraba mis actividades como cocinar, ir al gimnasio, hacer ejercicio, en viajes de trabajo. Incluso me contrataron para hacer presentaciones en discotecas, promocionar restaurantes y ser imagen de productos. Me parece el colmo que por el hecho de ser una actriz de contenido para adultos, Instagram cree que todo es pornografía”, aseguró.

Sobre las razones del cierre de su cuenta, Esperanza Gómez afirmó que muchas cuentas no es la única persona que no coloca fotos en lencería o sensuales “porque la sensualidad no es pornografía”.

También indicó que, a pesar de que intento abrir otra cuenta, fue cerrada por la misma razón.

“Tampoco existe el hecho de que yo estuviera ofreciendo servicios sexuales porque no me dedico a la prostitución, me siento vulnerada en mis derechos. Yo no soy solamente pornografía, yo soy una marca que no solo vende contenido para adultos”, agregó.

Gómez expresó que, mientras le suspendían su cuenta, otros perfiles falsos que publicaban sus fotos no eran suspendidas a pesar de que ella las reportaba.

Finalmente, Esperanza Gómez argumentó que presentó la tutela porque “mientras otras cuentas muestran desnudos explícitos, a mí por ser Esperanza Gómez me censuran. Me siento discriminada y vulnerada en mis derechos”.