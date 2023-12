Esta es la dolorosa enfermedad por la que Ricardo Arjona se retira de los escenarios

Además, resaltó que tendría que tener un motivo “que sea más grande” para volver a los escenarios, de lo contrario, el artista da por terminada su carrera con una exitosa trayectoria que abarca décadas, durante las cuales Arjona cautivó a las audiencias de todo el mundo con sus canciones como Señora de las cuatro décadas, Jesús verbo no sustantivo o Mujeres.

Aunque el cantante no profundizó más sobre su estado de salud, se trataría de una enfermedad degenerativa que está afectando su columna vertebral, según personas cercanas al artista, impidiéndole la movilidad necesaria para continuar su carrera musical, al menos sobre los escenarios.

“Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida (...) A mi equipo, a todos, los que están y los que ya no”, expresó.

“La vida y la gente han sido inmensamente generosos con este guatemalteco de barrio, profesor de escuela pública, que por tocar la guitarra, agregarle unas palabras e intentar una melodía, logró un milagro que nunca sospechó (...) Me llamo Ricardo, los que me quieren me dicen Seco, y más feliz y pleno que nunca, aunque con un achaque que pronto será historia, les digo adiós y gracias, con todo el corazón”, concluyó Arjona.

