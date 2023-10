Esta es la millonada que vale la feminización facial que se hará Mara Cifuentes

Hace algún tiempo, la famosa modelo transgénero colombiana Mara Cifuentes, reconocida por su destacada participación en ‘Colombia’s Next Top Model’ y su creciente presencia en las redes sociales, compartió sus planes de someterse a una cirugía de feminización facial.

Este tipo de cirugía, según expertos, implica una serie de procedimientos destinados a transformar notablemente la apariencia facial de la persona, otorgándole rasgos más femeninos y armoniosos.

Las técnicas involucradas en este proceso incluyen, entre otras, la reubicación de la línea del cabello para lograr una frente más delicada, el aumento de labios y pómulos, así como la remodelación y reajuste del hueso maxilar y la barbilla. Además, se considera la posibilidad de realizar un estiramiento de la piel, según señala Mayo Clinic.

Al compartir sus intenciones con sus seguidores, Mara Cifuentes reveló que este proceso de aceptación había sido un desafío personal, pero que finalmente se sentía preparada y entusiasmada para dar el paso.

“Este cambio ha sido muy esperado por mí. Durante mucho tiempo lo deseé en silencio, sintiendo cierta culpa por considerar una cirugía plástica, dado que me encontraba bien y en un buen punto de mi carrera. Sin embargo, llegó un momento en mi vida en el que decidí que realmente lo quería. Esta cirugía aborda la disforia que siento, y todas las decisiones que he tomado en mi proceso de transición me han brindado autoestima, felicidad y momentos inolvidables”, confesó la modelo.

¿Cuál es el costo de la feminización facial que Mara Cifuentes planea someterse?

Según la información proporcionada por el portal Bangkok Plastic Surgery Clinic, el costo de esta cirugía varía dependiendo de las necesidades individuales de cada paciente, ya que algunos pueden requerir más procedimientos que otros, lo que convierte cada caso en único para los médicos.

En el caso de procedimientos como la elevación del área del hueso de la mejilla, así como la elevación de la misma área y el lado lateral del cuello, el costo podría ascender a 4,900 dólares estadounidenses, equivalente a aproximadamente 20,825,000 pesos colombianos.

Es importante señalar que, independientemente de la cantidad de procedimientos necesarios, la cirugía de feminización facial es una intervención costosa, en parte debido a los posibles riesgos asociados que se deben evaluar meticulosamente antes de someterse a ella.