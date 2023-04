Esta es la primera foto que compartió el novio de Carolina Cruz con ella

Según se pudo conocer, Carolina Cruz y su novio disfrutaron juntos del sol y el mar durante este fin de semana en un paradisiaco lugar de la isla, en el cual pudieron realizar diferentes actividades como bucear y hacer un recorrido en yate.

Seguidores de la pareja no dudaron en felicitar a la presentadora por su nueva relación, estos fueron algunos de los comentarios; “te sacaste la lotería con esa mujer tan especial y amada por todos los colombianos! Felicitaciones! Ámense mucho ”, “Caro se merece toda la felicidad del mundo”, ” Caro que feliz me haces te mereces este amor bonito y muchas cosas más, no sabes cómo te admiro y que churro están, muy lindos”.

Es mucho lo que se habla del nuevo noviazgo de la presentadora del programa de televisión ‘Dia a Día’, Carolina Cruz, pues desde hace aproximadamente dos meses se ha dejado ver en diferentes escenarios públicos con quien sería su nuevo novio.

Aunque la presentadora no ha confirmado su nueva relación, las fotografías que han rodado en las redes sociales serían las pruebas contundentes de la nueva oportunidad que Carolina le está dando al amor luego de su separación con el actor Lincoln Palomeque.