El cantante paisa Salomón Villada, más conocido como Feid o el Ferxxo, quiso registrar su marca Ferxxo a nombre de su empresa Hola Mor S.A.S., pero la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se lo negó. El motivo fue que la empresa no presentó una autorización de Feid para usar su seudónimo como marca, aunque él mismo es el dueño de la empresa. Según la SIC, se debía cumplir con tres requisitos para registrar un nombre o pseudónimo como marca: que tenga distintividad, que no genere confusión en el público y que cuente con la autorización de quien tiene el nombre o pseudónimo. Feid intentó solucionar el problema enviando un correo donde afirmaba dar permiso de usar el nombre, explicando que “los 3 soy yo”; “¡El multiferxxo existe!”, pero la SIC no lo aceptó. Ahora el artista debe apelar a la decisión de la entidad y esperar una segunda instancia para analizar la situación.

El proceso de registro

Según lo establecido, Hola Mor S.A.S es una empresa legalmente constituida y con oficinas en Medellín que se dedica a las actividades de espectáculos musicales en vivo y pertenece a Salomón Villada, Feid. Recientemente, la empresa acudió a la SIC para solicitar el registro legal de su marca Ferxxo, que también es un pseudónimo del cantante, pero la solicitud fue negada.

De esta manera, el motivo, según explicó una creadora de contenido experta en propiedad intelectual, es que la SIC encontró un error en los documentos entregados por la empresa. La entidad identificó que Ferxxo es un apodo de Feid y señalaron que, por ende, dentro de la documentación debía haber una autorización de Salomón Villada, Feid, para que su empresa pudiera registrar la marca.

Seguidamente, en el marco legal, para registrar un nombre o pseudónimo como una marca legal, según explicó la creadora de contenido, la SIC espera que se cumpla con tres puntos clave: que el nombre tenga distintividad, que no genere confusión en el público y que cuente con la autorización de quien tiene el nombre o pseudónimo.

“Cuando revisaron el expediente, se dieron cuenta de que el solicitante no allegó ningún documento que constara la autorización de Feid para el uso de la marca Ferxxo”, expresó la mujer. Es decir, para la SIC era importante que Hola Mor S.A.S tuviera el permiso de Feid, que casualmente es su dueño, para el registro.

El tema generó risas en redes sociales, pues al analizarlo de esta manera básicamente Feid tenía que pedirse permiso o autorización a sí mismo para registrar su marca Ferxxo. Sin embargo, para la SIC -que entiende que Ferxxo, Feid y Salomón Villada son la misma persona- todo consiste en la diferencia entre una persona natural y una jurídica.